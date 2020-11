Covid-19

O retalho e a restauração registaram perdas de 76% no último fim de semana, o segundo com recolher obrigatório e limitações no funcionamento das lojas, segundo o observatório da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR).

"Segundo os dados recolhidos junto das mais de 3.500 lojas dos associados da AMRR, as perdas são acentuadas, acima dos 75% [76%]. Embora as medidas decretadas tenham afetado mais os 191 municípios com recolher obrigatório, as perdas superiores ao habitual foram sentidas em todos", indicou, em comunicado, a associação.

Citado no mesmo documento, o presidente da AMRR afirmou que o retalho "sem Natal entra em colapso", notando que a "redução de horário e a limitação de operação geram maior afluência num menor espaço de tempo".