Covid-19

Um surto com dez imigrantes, trabalhadores agrícolas, infetados pelo vírus que provoca a doença covid-19 foi detetado na cidade alentejana de Serpa, no distrito de Beja, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

Os infetados fazem parte de um grupo de cerca de 30 imigrantes que residem em duas casas situadas na cidade e trabalham juntos em explorações agrícolas no distrito de Beja, explicou o presidente da Câmara de Serpa, Tomé Pires.

Após ter sido confirmada a infeção num dos imigrantes, foram feitos testes de despiste da presença do vírus da covid-19 aos restantes elementos do grupo, tendo mais nove tido resultados positivos e os restantes negativos, disse.