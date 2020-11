Covid-19

Todos os utentes infetados com covid-19 no surto do Lar Pratts, da Misericórdia de Sines (Setúbal), já recuperaram, estando ainda cinco funcionários em confinamento obrigatório, disse hoje à agência Lusa a Autoridade de Saúde Pública local.

Dos 64 residentes com resultados positivos nos testes, desde o dia 25 de outubro, altura em que foi detetado o primeiro caso positivo de covid-19, um total de 57 já recuperou da doença, incluindo dois utentes que se encontravam hospitalizados e que regressaram à instituição.

O surto de covid-19 nesta instituição infetou 64 utentes e 21 profissionais, tendo seis idosos morrido devido à doença (um outro utente doente acabou por morrer devido a outras causas).