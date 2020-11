UE/Presidência

O Comissário europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas afirmou-se hoje ansioso por trabalhar com a presidência portuguesa da União Europeia (UE), e citou a economia circular, a biodiversidade e a poluição como temas que vão estar em destaque.

Virginius Sinkevicius falava num debate online de preparação da presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre do próximo ano, sobre "Europa Verde: Rumo à neutralidade climática 2050", no qual participou também o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

O debate faz parte de um ciclo que está a ser organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.