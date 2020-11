Covid-19

A Madeira registou hoje oito casos de covid-19, todos de transmissão local, e oito recuperações, mantendo-se o total de 166 infeções ativas, indicou a Direção Regional da Saúde, referindo que entre os infetados contam-se três crianças.

"Hoje há oito novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 691 casos confirmados de covid-19", refere o boletim epidemiológico, esclarecendo que se trata de situações de transmissão local associadas a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Três dos infetados são crianças com idades entre os 7 e os 9 anos, que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal, cujos planos de contingência estão ativos.