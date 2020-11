Covid-19

(CORREÇÃO NO 3.º PARÁGRAFO) Redação, 23 nov 2020 (Lusa) - O Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) disse hoje que as novas medidas restritivas à circulação, para o estado de emergência, pioram a situação dos artistas, que já é de "pobreza extrema".

Para as salas, a resposta às novas medidas decretadas pelo Governo resultaram, sobretudo, em cancelamentos de espetáculos ou ajustamento de horários, revelando-se "o cabo dos trabalhos", para companhias como os Artistas Unidos, que já levam três semanas a refazerem horários e programação.

Para o coordenador do Cena-STE Rui Galveias, o facto de os espetáculos culturais não estarem abrangidos pelas exceções em vigor para o próximo estado de emergência, "piora um bocado a situação dos artistas", perante o "problema de fundo", que "é estrutural". (CORRIGE NOME DO COORDENADOR DO SINDICATO, DE RUI GALVEIRAS PARA RUI GALVEIAS).