Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), reconhecido centro de investigação médica brasileiro, informou hoje que a prevê vacinar 65 milhões de pessoas no primeiro semestre de 2021, e outras 65 milhões no segundo, com o imunizante da AstraZenca/Oxford.

Em entrevista ao canal GloboNews, o vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, Marco Krieger, afirmou que estão a ser consideradas duas doses da vacina para cada pessoa.

A Fiocruz tem um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, farmacêutica que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, para a produção do imunizante em solo brasileiro.