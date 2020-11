OE2021

O parlamento aprovou hoje uma proposta de aditamento ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) para a abertura de concursos para a contratação de 261 profissionais para o INEM, incluindo o reforço de seis que prestam apoio psicológico.

Em causa está a medida do OE2021 que determina a abertura dos concursos para a contratação dos 261 profissionais até ao final do primeiro trimestre de 2021, a que se juntou a proposta do PAN que prevê que aquele número global inclui o reforço de seis profissionais para o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise.

A proposta do PAN acabou, por isso, por ser a única a ser votada hoje, durante o processo de votação na especialidade do OE2021 pela Comissão de Orçamento e Finanças, tendo merecido o voto favorável de todos os partidos e a abstenção do CDS-PP, PSD e BE.