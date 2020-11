Actualidade

O documentário "Zé Pedro Rock n'Roll", de Diogo Varela Silva, sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, venceu o prémio de melhor longa-metragem internacional do festival norte-americano Silicon Beach Film, anunciou hoje a produtora.

O filme "acaba de juntar ao seu palmarés o prémio de melhor longa-metragem internacional do Silicone Beach Film Festival, nos Estados Unidos da América", lê-se no comunicado da Hot Chilli Films.

"Zé Pedro Rock n'Roll", que se estreou no final de julho nas salas portuguesas, cerca de dois anos e meio após a morte do guitarrista, conquistou, no ano passado, o Prémio do Público do festival Doclisboa.