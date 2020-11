Actualidade

O regulador dos media ERC tem "fundadas dúvidas sobre a identidade" dos acionistas da Media Capital e avisa que qualquer decisão tomada na assembleia-geral de terça-feira que possa envolver alteração de domínio pode não ser reconhecida.

A informação consta da deliberação do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), hoje divulgada no seu 'site' "sobre a possível necessidade de medidas cautelares para garantia da transparência e salvaguarda do efeito útil do processo de contraordenação em curso" e acontece na véspera da assembleia-geral (AG) de acionistas da Media Capital.

A Lusa pediu um esclarecimento urgente à ERC sobre o assunto, nomeadamente se esta deliberação trava a reunião magna da Media Capital, que tem dois pontos na ordem de trabalhos, um deles a eleição dos órgãos sociais, em que é proposto Mário Ferreira (dono da Pluris Investments) para presidente, mas até ao momento não obteve resposta.