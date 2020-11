Actualidade

A China lançou hoje com êxito a sonda espacial Chang'e-5, para recolher material da superfície lunar e regressar depois à Terra, na primeira missão deste género desde os anos 1970.

O lançamento da sonda realizou-se às 04:30 (20:30 de segunda-feira em Lisboa), a bordo do foguete Longa Marcha-5, a partir do centro de lançamento de Wenchang, na província de Hainão (sul).

"A sonda entrou com precisão na órbita previamente estabelecida. A missão foi concluída com êxito", afirmou o diretor do centro de lançamento e responsável pela missão, Zhang Xueyu, citado pela televisão estatal chinesa CCTV.