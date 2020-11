Covid-19

A Comissão de Saúde da China anunciou hoje ter identificado 22 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo dois locais e 20 oriundos do exterior.

Xangai, a "capital" económica da China, no leste do país, e a cidade portuária de Tianjin, no norte, registaram cada uma um caso de infeção local.

Os casos importados foram diagnosticados em Xangai e nas províncias de Fujian (sudeste), Shaanxi (noroeste), Guangdong (sudeste), Sichuan (sudoeste), Jiangsu (leste), Mongólia Interior (norte) e Henan (centro).