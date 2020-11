Actualidade

As principais empresas joalheiras estão a melhorar as condições de aquisição de minerais, mas continuam sem conseguir assegurar que as joias não são obtidas com abusos dos direitos humanos, referiu hoje a organização não-governamental (ONG) internacional Human Rights Watch.

No relatório "Joias Brilhantes, Cadeias de Fornecimento Opacas: Empresas Joalheiras, Mudanças de Práticas de Aquisição e Covid-19", a Human Rights Watch (HRW) analisa os esforços de 15 joalheiras para "prevenir e abordar os abusos de direitos humanos e danos ambientais" nas suas cadeias de fornecimento de ouro e diamantes.

"Muitas joalheiras fizeram progressos para uma aquisição responsável de ouro e diamantes, mas os consumidores ainda não têm garantias adequadas que as suas joias vêm livres de abusos de direitos humanos", afirmou Juliane Kippenberg, da HRW.