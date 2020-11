Covid-19

Os administradores financeiros das empresas portuguesas estão entre os menos otimistas da Europa em relação à retoma da crise provocada pela pandemia, com 49% a apontar para o segundo semestre de 2021 ou depois, revelou hoje um estudo da Deloitte.

De acordo com a edição de outono do estudo CFO Survey da Deloitte, apenas 17% dos administradores financeiros (CFO) em Portugal consideram que as suas empresas se encontram, atualmente, na mesma situação ou melhor do que no período anterior à pandemia do novo coronavírus, enquanto que 49% só espera recuperar na segunda metade de 2021, ou mais tarde.

"Apesar do pessimismo ser ainda alto, de um modo geral os 'Chief Financial Officers' (CFO) em Portugal estão mais otimistas em relação às perspetivas financeiras das suas empresas do que na última edição CFO Survey, realizada em março deste ano (39% versus 13%, respetivamente), o que demonstra alguma recuperação de confiança após o esforço de ajuste dos negócios e um alívio das medidas mais restritivas da primeira vaga da pandemia", apontou a Deloitte, que contou, em Portugal, com a participação de 92 diretores financeiros nesta edição do estudo.