Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 8,5% no terceiro trimestre, mais 0,3 pontos que a estimativa inicial anunciada anteriormente, "compensando largamente" o mergulho da Primavera, anunciou hoje o instituto de estatística alemão (Destastis).

Com esta revisão conclui-se que a economia alemã beneficiou no terceiro trimestre ainda mais do que o anunciado do levantamento das restrições contra a pandemia da covid-19.

Na primeira estimativa de outubro, o Destatis tinha estimado a recuperação do PIB em 8,2% entre julho e setembro.