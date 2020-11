Actualidade

A administração do Banco Privado Internacional (BPI), um dos quatro bancos 'offshore' que funcionam em Cabo Verde, avançou com um pedido de liquidação da sociedade, conforme extrato da Conservatória da Praia a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o documento, de 20 de novembro, foi apresentado naquela conservatória um registo de "dissolução e nomeação de liquidatários" da sociedade anónima BPI, com sede na Praia e que funciona com autorização restrita, apenas para clientes não residentes e com moeda estrangeira.

Com um capital social de 470 milhões de escudos (4,2 milhões de euros), o pedido de dissolução resultou de uma deliberação dos órgãos do banco de 30 de abril deste ano, tendo sido nomeado o presidente do conselho de administração, António Pimentel Araújo, como presidente da comissão liquidatária.