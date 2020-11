Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) tem em curso um processo inspetivo na Fundação de Serralves, no Porto, desta vez relativo aos técnicos externos de museografia, disse à agência Lusa fonte oficial daquele organismo.

"A ACT desencadeou um processo inspetivo com o objetivo de apurar as características da prestação de atividade pelos técnicos externos de museografia da Fundação de Serralves, que está ainda em curso", refere fonte oficial daquele organismo numa mensagem enviada à agência Lusa.

Este ano, a ACT detetou indícios de 21 trabalhadores a 'falsos recibos verdes' no Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves. Os 21 casos foram entretanto participados ao Ministério Público pela ACT, para efeitos de ação de reconhecimento do contrato de trabalho, visto que a Fundação de Serralves não regularizou nenhuma das situações.