As embaixadas chinesas nas Filipinas e no Vietname acusaram hoje Washington de "criar o caos" na Ásia e intrometer-se nas questões regionais para proteger a sua hegemonia, após a visita do conselheiro para a Defesa norte-americano àqueles países.

Robert O'Brien, conselheiro do Presidente norte-americano, Donald Trump, visitou o Vietname no sábado e as Filipinas no domingo e na segunda-feira e acusou Pequim de usar pressão militar para promover os seus interesses no mar do Sul da China.

A China reclama a quase totalidade do Mar do Sul da China, território que é também reivindicado por outros países da região.