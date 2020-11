Football Leaks

Os advogados do fundo de investimento Doyen apresentaram hoje requerimentos para travar a linha de inquirição da defesa de Rui Pinto ao ex-administrador Nélio Lucas, na sessão do julgamento do processo Football Leaks, contestando o "escrutínio" dos ofendidos.

A 26.ª sessão, que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, arrancou pelas 10:00 com o retomar da inquirição da defesa de Rui Pinto a Nélio Lucas, com o advogado Francisco Teixeira da Mota a questionar a testemunha sobre a sociedade Vela, da qual foi também administrador.

Contudo, cerca de um minuto depois estava a ser interrompido pelos representantes do fundo de investimento.