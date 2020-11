Actualidade

O Governo turco pediu hoje à União Europeia (UE) que "aprenda com os seus erros", perante a atitude hostil aos interesses de Ancara no Mediterrâneo oriental, afirmando ainda que melhorar as relações com a Turquia seria benéfico para Bruxelas.

"Não se trata apenas do problema entre Grécia e Chipre. Vários membros transferem os problemas bilaterais que têm connosco para a União Europeia e disfarçam-nos como uma suposta solidariedade entre os membros", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, numa intervenção no Parlamento.

"Continuamente abusam de nós. A União Europeia tem de abandonar este erro. Se tiver êxito, toda a Europa beneficiará com a nossa cooperação; caso contrário, toda a Europa será prejudicada", acrescentou o ministro.