Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que visitará o Bahrein em breve, após ter falado com o príncipe herdeiro do Estado do Golfo, um mês depois de os dois países terem estabelecido relações diplomáticas formais.

O chefe da diplomacia do Bahrein visitou Israel na semana passada, tendo sido acordada a abertura em breve de embaixadas, depois de em outubro os dois países terem estabelecido laços formais e assinado uma série de acordos para promover a cooperação bilateral.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, Netanyahu indicou ter falado com o príncipe herdeiro do Bahrein, Salman bin Hamad, adiantando que este o convidou a visitar o país árabe.