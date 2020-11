Covid-19

O Governo espanhol pretende limitar as reuniões familiares e sociais a seis pessoas durante as Férias de Natal e um confinamento noturno a partir da 01:00 da manhã nas noites de 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e véspera de Ano Novo.

O projeto de "Propostas de medidas de saúde pública para enfrentar a Covid-19 para a celebração das festas natalícias" recomenda que as reuniões familiares sejam limitadas aos membros que pertencem ao mesmo agregado familiar.

O documento vai ser apresentado pelo Governo espanhol no Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (SNS), onde têm assento os responsáveis do setor das comunidades autónomas espanholas, que têm autonomia em matéria de saúde.