Os preços do gás natural doméstico recuaram na União Europeia (UE) para os 6,56 euros por 100 kWh no primeiro semestre do ano, face aos 6,7 euros homólogos, com Portugal a apresentar o quarto maior recuo (-15,4%).

Segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat, o preço do gás natural para uso doméstico recuou ligeiramente na média da UE entre janeiro e junho, face ao mesmo período de 2019, com Portugal a apresentar o nono mais alto: 6,4 euros por 100 kWh.

Os preços do gás natural recuaram em 18 Estados-membros da UE, com Portugal a registar a quarta maior baixa, de 15,4% (face aos 7,6 euros homólogos), depois da Letónia (-29,4%), Lituânia (-19,8%) e Suécia (-16,0%).