O Parlamento Europeu defendeu hoje a manutenção da liberdade de circulação na União Europeia (UE), após o encerramento de fronteiras na primavera por causa da pandemia de covid-19, defendendo que as restrições devem ser "uma exceção".

A posição consta de uma resolução aprovada hoje na sessão plenária da assembleia europeia, em Bruxelas, na qual os eurodeputados salientam "a necessidade de um regresso rápido a um espaço Schengen plenamente funcional, sem controlos nas fronteiras internas", numa alusão ao acordo celebrado entre países europeus para a livre circulação.

No texto, aprovado com 619 votos a favor, 45 contra e 28 abstenções, os eurodeputados vincam que "as regras e a legislação Schengen devem ser respeitadas durante a pandemia de covid-19, a fim de evitar uma abordagem fragmentada da UE".