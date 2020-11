Actualidade

O artista plástico José de Guimarães vai revelar um conjunto de instalações inéditas e peças de arte africana da coleção pessoal, na exposição "Dioramas", que é inaugurada na sexta-feira, na Ermida Nossa Senhora da Conceição, em Lisboa.

A mostra, no âmbito da programação do Projecto Travessa da Ermida, em Belém, abrirá em simultâneo com a intervenção "A Failed Enterteinment #4 -Aa", de Mattia Denisse, na porta do n.º 11 da Travessa do Marta Pinto, na qual o artista utiliza pela primeira vez a fotogravura.

Sobre a exposição "Diorama", de José de Guimarães, a investigadora e curadora Marta Jecu escreve, num texto divulgado pelo Projeto, que o princípio do diorama adotado por este artista "é uma provocação de lugares-comuns transportados e reforçados pela disciplina da museologia".