Actualidade

O livro "A Revolução Liberal de 1820", de José Luís Cardoso, publicado este ano pelos CTT-Correios de Portugal, é o vencedor do Prémio Grémio Literário, foi hoje divulgado.

O júri decidiu também distinguir, com uma Menção Honrosa, a obra "O Culto a Camões e o Mosteiro dos Jerónimos. O Restauro do Monumento no Século XIX", de Clara Moura Soares.

Sobre a obra de José Luís Cardoso, o Grémio, em comunicado enviado à Agência Lusa, refere tratar-se de "uma narrativa, muito rigorosa dos factos que foram alicerces do nosso atual sistema democrático".