Covid-19

A administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) suspendeu todas as cirurgias programadas não prioritárias que envolvam internamento, devido ao "rápido e crescente evoluir" da pandemia de covid-19.

"Face ao rápido e crescente evoluir da pandemia de covid-19, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) suspendeu todas as cirurgias programadas não prioritárias que envolvam internamento", explica a organização, em comunicado.

A nota de imprensa explica que a "decisão foi tomada no âmbito do plano de contingência para fazer face ao aumento da necessidade de vagas para internamento de doentes covid-19" que, atualmente, "ocupa todo o sétimo andar" do hospital de Viseu.