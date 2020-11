Actualidade

Um homem morto e uma mulher em estado muito grave foram hoje encontrados numa caravana, em Peniche, no distrito de Leiria, ambos com ferimentos de arma de fogo, disse à Lusa fonte policial.

O homem e a mulher foram encontrados no interior de uma caravana de matrícula italiana no Cabo Carvoeiro por populares, que alertaram as autoridades pelas 10:32, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Os meios de socorro encontraram o homem morto e a mulher em estado muito grave, tendo sido acionado um helicóptero para a transportar para um dos hospitais centrais, em Lisboa, a fim de ser sujeita a cirurgia de urgência.