Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, disse hoje que não aceitou o pedido de demissão do ministro da Economia, Vitor Mandinga, apresentado no início deste mês.

"Não aceitei a demissão do ministro da Economia", afirmou Nuno Nabiam aos jornalistas, quando questionado sobre o assunto.

O chefe do Governo guineense falava após a entrega na Assembleia Nacional Popular do Orçamento de Estado para 2021, que vai ser discutido na próxima sessão ordinária do parlamento, com início previsto para o próximo dia 30.