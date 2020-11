OE2021

O deputado do PSD Afonso Oliveira anunciou hoje que o partido vai alterar a proposta que propunha a suspensão do pagamento por conta no IRC em 2021, de forma a ter efeito apenas a partir do primeiro trimestre.

"Vamos propor uma alteração à nossa proposta de suspensão do pagamento por conta (PPC) do IRC, para que tenha efeito apenas no primeiro trimestre de 2021", anunciou no parlamento o vice-presidente da bancada do PSD no parlamento, durante o debate, na especialidade, das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O parlamentar social-democrata disse ainda que a proposta será direcionada às "pequenas e médias empresas e cooperativas com quebra de atividade económica de 25% face ao período homólogo de 2019".