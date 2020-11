Actualidade

O ministro da Administração Interna anunciou hoje um reforço de polícias com formação específica no combate à violência doméstica e a instalação de salas de apoio à vítima em todas as esquadras da PSP em 2021.

"Ao longo do ano de 2021 o firme compromisso do Ministério da Administração Interna é de apoiar as forças de segurança nesta prioridade [combate à violência doméstica], fazendo com este tema seja permanente, quer na formação inicial de agentes ou oficiais, quer na formação ao longo da vida profissional para agentes, chefes e oficiais", disse Eduardo Cabrita.

O ministro participou, através de uma mensagem de vídeo, na sessão de abertura do webinário "Desafios para a segurança das mulheres no século XXI", promovido pela Polícia de Segurança Pública, uma conferência online que antecipa o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala na quarta-feira.