Actualidade

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considerou hoje que a sua equipa está em "boa posição" para se apurar para os oitavos de final da Liga do Campeões de futebol, mas assumiu "que ainda nada está decidido".

Na antevisão ao jogo de quarta-feira, frente aos franceses do Marselha, da quarta jornada do Grupo C da competição, o técnico dos 'dragões' considerou que os seis pontos conquistados nas três primeiras rondas dão algum conforto aos objetivos da equipa, mas classificou este embate com o conjunto gaulês de "decisivo".

"Esperava ter nove pontos, porque fizemos três jogos, independentemente das equipas que defrontámos. Mas estamos numa boa posição para passar aos oitavos [de final]. O resultado desta partida pode ser extremamente importante nesse sentido", disse o treinador do FC Porto.