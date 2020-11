Actualidade

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, exortou hoje à "neutralização" das sanções contra o seu país por considerar que a futura administração do Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, poderá não tomar essa decisão por iniciativa própria.

"Se pudermos superar as sanções com esforço, a outra parte verá que as sanções são ineficazes e irá levantá-las gradualmente", sublinhou Khamenei numa reunião em Teerão os com dirigentes dos três poderes estatais.

O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, impôs duras sanções ao Irão após retirar unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 firmado com o Irão, juntamente com cinco outras potências.