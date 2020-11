Covid-19

As datas e horários dos espectáculos, para dezembro, do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, foram alteradas sem cancelamentos nem diminuição do número de representações, anunciou hoje a instituição, que tem direção artística de Tiago Rodrigues.

A decisão foi anunciada hoje, em comunicado, pelo Teatro D. Maria, depois de a direção da instituição se ter reunido, na segunda-feira, para decidir reajustar a programação e "cumprir" as indicações e restrições decretadas pelo Governo, face à renovação do estado de emergência e às medidas em vigor desde as 00:00, para contenção da covid-19 nos concelho de risco muito elevado e extremo de propagação da pandemia.

Assim, em dezembro, o espetáculo "Onde é a guerra?", em cena no Salão Nobre até 12 de dezembro, mantém-se aos sábados, às 11:00.