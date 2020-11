Actualidade

A discussão sobre a valorização dos produtos endógenos e a atração de investimentos para os concelhos do interior destacam-se na primeira edição das Conferências do Centro, que se realiza 'online' na quinta-feira a partir de Alvaiázere.

Com o tema "Produtos Endógenos - O Rosto dos Territórios", a iniciativa conta com a participação do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, do diretor executivo do grupo Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, do administrador das Fábricas Lusitana, António Trigueiros de Aragão, e do presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, entre outros.

"A atração de investimentos relevantes para os concelhos do interior de Portugal tem de se basear num profundo trabalho das marcas a desenvolver, sejam elas de produtos endógenos ou não, profissionalizando todas as estruturas das empresas com recursos às verbas europeias", refere a empresa Territórios Criativos, que organiza a iniciativa com a Câmara de Alvaiázere, distrito de Leiria.