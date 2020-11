Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje que a implementação do programa de ajuda financeira a São Tomé e Príncipe corre de forma satisfatória, apesar do atraso nas reformas estruturais devido à pandemia de covid-19.

"O desempenho do programa ao abrigo da Facilidade de Crédito Alargada tem sido seguro, apesar de a pandemia ter atrasado algumas reformas estruturais", lê-se na nota hoje divulgada em Washington, no final de uma visita virtual que decorreu entre de 13 de novembro até segunda-feira, a segunda ao abrigo do programa acordado no ano passado.

No texto, o FMI diz que a economia de São Tomé e Príncipe deverá contrair-se 6% este ano, recuperando depois para 2 a 3% no próximo ano e estabilizando nos 4% a longo prazo: "A pandemia de covid-19 teve um impacto severo na economia de São Tomé e Príncipe, com o PIB a cair 6% este ano devido à fraca procura externa e às medidas de confinamento", apontam os peritos do FMI.