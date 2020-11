LC

O médio Matheus Uribe, com limitações físicas, ficou hoje fora do lote de jogadores do FC Porto que viajaram para Marselha e vai falhar a partida da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional colombiano tem "um abcesso nadegueiro", segundo informou o FC Porto, tendo-se juntado a Marko Grujic, Pepe, Marcano e Mbaye no boletim clínico divulgado pelos campeões nacionais, depois do derradeiro treino antes do duelo europeu, que se disputa na quarta-feira.

Grujic e Pepe integraram o grupo de 25 jogadores que seguiram para Marselha, ainda que o treinador Sérgio Conceição tenha admitido hoje, na antevisão da partida, que "é quase impossível" que o central português recupere da lesão que o tem afastado dos últimos jogos da equipa.