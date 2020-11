Covid-19

O BE requereu hoje a audição parlamentar urgente da ministra da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre a situação da pandemia nas prisões e sobre as estratégias usadas para combater a covid-19 nestes estabelecimentos.

Num requerimento a que a agência Lusa teve acesso, os bloquistas referem que Portugal "tem vindo a ser confrontado com o surgimento de vários surtos de covid-19 nos estabelecimentos prisionais" e, citando números divulgados pela comunicação social baseados em fontes oficiais, haverá neste momento cerca de 435 casos ativos afetando a população prisional, incluindo 350 reclusos.

"Entende o Bloco de Esquerda que se impõe, com a maior urgência, obter do Governo todos os devidos esclarecimentos sobre a presente situação da pandemia no sistema penitenciário e, bem assim, sobre as estratégias postas em prática para lhe fazer face", pode ler-se.