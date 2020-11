Covid-19

A Espanha registou hoje mais 537 mortes atribuídas à covid-19, um novo máximo diário de óbitos durante a segunda vaga da pandemia, passando o total de mortes para 43.668, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 12.228 novos casos de covid-19, elevando para 1.594.844 o total de infetados no país desde o início da pandemia.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha estabilizou hoje nos 362 casos diagnosticados (menos 13 do que no dia anterior) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (650), País Basco (578) e Astúrias (579).