Açores/Governo

O líder do PPM nos Açores, um dos partidos que integram o novo Governo Regional, reconheceu hoje que não pode prometer "facilidades" aos açorianos, até porque o momento é de grandes dificuldades, nomeadamente com a pandemia de covid-19.

"Não prometemos facilidades, sabemos que as circunstâncias são muito difíceis, assumimos essas dificuldades", declarou Paulo Estêvão, falando aos jornalistas na cidade da Horta, após a tomada de posse do XIII Governo Regional dos Açores.

O PPM integra o executivo ao lado do PSD e do CDS, tendo a seu cargo a pasta do Mar.