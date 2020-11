Açores/Governo

O vice-presidente do Governo dos Açores, o centrista Artur Lima, garantiu hoje que o executivo está "preparado para trabalhar", asseverando ainda que os governantes hoje empossados irão "dar resposta à mudança que os açorianos pediram".

Falando aos jornalistas na cidade da Horta, no final da tomada de posse do XIII Governo dos Açores, o responsável declarou que, no quadro pandémico atual, "em primeiro lugar" estará na preocupação do executivo a "saúde e segurança dos açorianos", mas haverá também, por exemplo, um "combate determinado, com firmeza, à pobreza" e um reforço na educação e na "qualificação dos jovens".

"O Governo está com humildade preparado para trabalhar. Julgo que temos um bom governo, de gente competente, que sobretudo tem uma missão: governar bem para os Açores e os açorianos. É esse o espírito que nos move", declarou ainda Artur Lima.