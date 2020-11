Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu hoje que as autoridades devem optar por dar apoio a empresas que sejam viáveis para que sobrevivam à pandemia de covid-19.

"A perspetiva de fim da pandemia deve dar-nos a confiança de que podemos levar as nossas economias e empresas para o outro lado sem danos desnecessários", assinalou Lagarde durante uma intervenção num fórum 'online' organizado pelas Nações Unidas.

A presidente do BCE recordou que os bancos centrais e outras entidades atuaram de forma a enfrentar a crise e defendeu que se devem manter as medidas de apoio decididas para proteger "as empresas que sejam viáveis quando forem levantadas as restrições", sem que haja razões para destruir empregos.