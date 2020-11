Covid-19

O vice-presidente angolano disse hoje que a cooperação entre Luanda e São Tomé está "condicionada" pela pandemia de covid-19, garantindo que "logo que haja condições" serão implementados "um conjunto de programas" que vão reforçar essa relação.

Bornito de Sousa, que se deslocou à capital são-tomense para participar no funeral do antigo vice-presidente do parlamento são-tomense, Alcino Pinto, foi portador de uma mensagem do Presidente angolano, João Lourenço, ao seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho.

"Devo apenas referir que de um maneira geral, [a mensagem] destaca a elevação e a importância da cooperação entre os dois países e povos que, naturalmente, está condicionada pela pandemia de covid-19, mas tão logo haja condições, há um conjunto de programas e canais que devem ser implementados no sentido desse reforço da cooperação entre os dois povos e governos", disse o governante angolano.