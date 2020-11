Açores/Governo

O ex-presidente do Governo dos Açores Vasco Cordeiro desejou hoje sucesso ao novo executivo regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, acrescentando que se manterá no parlamento açoriano como deputado.

"Cá estarei no parlamento", declarou o socialista, falando aos jornalistas no final da tomada de posse do XIII Governo dos Açores, na cidade da Horta.

A nova função, referiu, será desempenhada com o mesmo sentimento mantido nos dois mandatos em que governou o arquipélago.