Açores/Governo

O deputado da Iniciativa Liberal no parlamento dos Açores, Nuno Barata, considerou hoje que a primeira "prova de fogo" do novo executivo regional, que esta tarde tomou posse, será dentro de 10 dias com a apresentação do programa de Governo.

Aos jornalistas, falando na cidade da Horta, Barata valorizou o novo quadro político açoriano, em que há um "recentrar" no parlamento "da decisão das principais políticas para os Açores".

E insistiu: "O que nos interessa, mais que o discurso da tomada de posse do Governo, é o programa de Governo. Daqui a 10 dias então será a grande prova de fogo e é isso que nos interessa", acrescentou.