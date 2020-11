Actualidade

A Câmara de Mira aprovou hoje o orçamento para 2021, num valor superior a 19 milhões de euros, cifra que representa o maior investimento desde 2011.

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021, apresentadas pelo executivo social-democrata, conheceram os votos contra do PS.

"Este documento de gestão do 4.º e último ano do presente mandato autárquico mantém os princípios de gestão que temos vindo a gerir nos últimos sete anos e que se baseiam em valores como a transparência, o rigor e o cumprimento dos compromissos assumidos com os mirenses", refere o presidente do município, Raul Almeida, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.