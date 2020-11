Açores/Governo

O deputado do PAN no parlamento dos Açores, Pedro Neves, declarou hoje ter "bastantes reservas" quanto ao trabalho do novo secretário regional com a tutela da Agricultura, António Ventura, prometendo "pulso firme" sobre esta matéria.

"Estamos a falar de um ex-deputado da Assembleia da República, que quis também ser deputado regional, não gostou da ideia, voltou à República, e agora é secretário", declarou Pedro Neves, falando aos jornalistas após a tomada de posse do XIII Governo dos Açores, numa sessão tida esta tarde na cidade da Horta.

E prosseguiu: "Vamos ter pulso firme relativamente a esta secretaria, que é bastante importante para o PAN".