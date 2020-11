Covid-19

A agência de notação financeira Moody's anunciou hoje que desceu o 'rating' de cinco bancos sul-africanos na sequência da descida da opinião sobre a qualidade de crédito soberano do país, na passada sexta-feira.

"As ações de 'rating' hoje tomadas sobre os cinco maiores bancos sul-africanos (Standard Bank, FirstRand, ABSA, Nedbank e Investec) refletem a deterioração na qualidade de crédito país emissor, tal como indicado na degradação do 'rating' de Ba1 para Ba2", na sexta-feira, lê-se numa nota divulgada hoje, que baixa a notação destas instituições para Ba2.

"O enfraquecimento do perfil de crédito do país soberano [onde estes bancos operam] tem implicações diretas para os bancos devido ao significativo envolvimento com as finanças públicas e ao gradual enfraquecimento do perfil de crédito isolado dos bancos num contexto em que a pandemia de covid-19 aumenta o já de si difícil ambiente operacional da África do Sul", acrescentam os analistas da Moody's.