Actualidade

O jogador de dardos José de Sousa venceu hoje o Grand Slam 2020, em Coventry (Inglaterra), e tornou-se o primeiro português a conquistar um evento principal da Professional Darts Corporation (PDC).

Sousa derrotou na final o sétimo classificado da Ordem de Mérito da PDC, o inglês James Wade, e conquistou um prémio de 125 mil libras (140 mil euros), além de ascender ao 16.º lugar do 'ranking' que contabiliza os resultados do ProTour nos últimos dois anos.

Trata-se do melhor resultado de sempre do jogador natural da Azambuja, de 46 anos, que apenas há dois anos se dedicou à modalidade a tempo inteiro, depois de conquistar o cartão do ProTour.