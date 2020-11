Actualidade

O futebolista internacional sub-20 português Tiago Araújo renovou contrato com o Benfica por mais três temporadas, até 2025, poucos dias depois de ter feito a estreia oficial pela equipa principal, informou hoje o clube da Luz.

O jovem extremo, de 19 anos, que tinha vínculo até 2022, estreou-se no sábado pela equipa principal do Benfica, ao ser lançado pelo técnico Jorge Jesus no decorrer da segunda parte do jogo com o Paredes, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que as 'águias' venceram por 1-0.

"Estão a ser dias de sonho. A estreia na equipa A era algo que queria desde pequenino. É o realizar de um sonho e esta renovação dá-me ainda mais motivação para continuar a trabalhar cada vez mais. Renovar é sempre bom e é um sinal de que o nosso trabalho está a ser bem feito", afirmou Tiago Araújo, em declarações à BTV.